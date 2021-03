Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma 1-2: video, gol e highlights

La Roma batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk a Kiev nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si qualifica ai quarti della competizione europea, dopo aver vinto anche il match di andata per 3-0. Tutte nella ripresa le reti: apre le marcature Borja Mayoral al 48', al 59' il pareggio momentaneo degli ucraini con Junior Moraes, poi al 72' lo spagnolo della Roma firma la doppietta fissando il punteggio sul 2-1. I giallorossi sono ai quarti di finale della competizione per la prima volta da quando ha assunto il nome di Europa League ( GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ).

La cronaca del match

approfondimento

Europa League, Milan-Manchester United 0-0. DIRETTA

Primo tempo con poche occasioni da una parte e dall'altra, poi il match si accende subito nella ripresa con il gol di Borja Mayoral che mette al sicuro definitivamente la qualificazione per la Roma: Karsdorp mette in mezzo dalla destra, Kryvtsov respinge in scivolata e il più rapido a intervenire è lo spagnolo che insacca di testa. Poco dopo Pedro, servito in area da Carles Perez fallisce da posizione favorevolissima il 2-0. Al 59' arriva il pareggio dello Shakhtar con uan zampata di Junior Moraes sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti e la sponda di un compagno. Alla 72' arriva la rete del definitivo 2-1 della Roma con Borja Mayoral che deve solo spingere in rete una palla di Carles Perez servito in profondità da Pedro.