Bayern Monaco-Lazio 2-1: video, gol e highlights partita di Champions

Dopo il 4-1 dell'andata all'Olimpico, il Bayern Monaco si aggiudica anche il ritorno battendo X-X la Lazio e si qualifica per i quarti di finale di Champions League. Tedeschi in vantaggio al 33' con rete del solito Lewandowski che trasforma un calcio di rigore, concesso per fallo di Muriqi su Goretzka. Nel secondo tempo al 73' raddoppio di Choupo-Mouting, all'82' il gol dei capitolini con un colpo di testa di Parolo. Con l'eliminazione della squadra di Inzaghi, tutte le italiane sono fuori dalla Champions. Nell'altra sfida degli ottavi di finale il Chelsea supera l'Atletico Madrid per 2-0 con gol di Ziyech ed Emerson Palmieri. Passano gli inglesi che si erano aggiudicati la gara di andata, vincendo 1-0 sul campo neutro di Bucarest (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).