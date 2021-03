Champions, Real Madrid-Atalanta: dove vederla e formazioni ufficiali

Nel ritorno degli ottavi di finale i bergamaschi tentano l’impresa dopo l’1-0 dell’andata in favore degli spagnoli. Gasperini schiera Muriel dal 1', Zidane sceglie Vinicius in coppia con Benzema. La diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

All’Alfredo Di Stefano l’Atalanta, dopo il ko per 1-0 dell’andata, incontra di nuovo il Real Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gasperini lascia Zapata in panchina e sceglie Pessina a centrocampo, Pasalic e Malinovskyi dietro Muriel. Zidane si schiera con la difesa a tre. In attacco confermato Benzema in coppia con Vinicius Jr.. La diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, disponibile su Sky Go anche in HD (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).