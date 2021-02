Champions League, Atalanta-Real Madrid: le probabili formazioni

L'Atalanta sfida la storia e punta ad aggiornarla. I nerazzurri affrontano stasera al Gewiss Stadium di Bergamo il Real Madrid. La gara, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, avrà inizio alle 21 (diretta tv su Sky Sport Uno). Il ritorno si giocherà in Spagna il 16 marzo. Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini ha soltanto un dubbio in attacco: Ilicic o Zapata al fianco di un Muriel in splendida forma. Zidane invece deve fare i conti con molte assenze, su tutte quelle di Sergio Ramos e Benzema (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE).