Champions, alle 21 Lazio-Bayern. Probabili formazioni e dove vederla

Sfida complicata e affascinante nell'andata degli ottavi di finale della Champions League (GLI HIGHLIGHTS) per la Lazio, che ospita all'Olimpico i campioni d’Europa in carica del Bayern Monaco. Simone Inzaghi inizia la sua avventura nella fase a eliminazione diretta confermando quasi interamente l’undici che ha battuto la Sampdoria nell’ultimo match di Serie A, con il solo cambio in fascia con il rientro di Lazzari, squalificato in campionato. Ancora out per infortunio Luiz Felipe e Radu. Davanti ad affiancare Immobile c'è Correa. Il Bayern affronta il match con diverse assenze: Muller, Douglas Costa, Pavard, Gnabry e Tolisso. Dietro a Lewandowski dovrebbero esserci Sanè, Goretzka e Coman. La diretta del match è su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 dalle ore 21.