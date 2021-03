Serie A, vincono Milan, Roma e Crotone. Pareggiano Fiorentina e Parma

Nella 26esima giornata di campionato, i rossoneri battono 2-0 il Verona al Bentegodi e consolidano il secondo posto. Successi in casa per i calabresi (4-2 contro il Torino) e i giallorossi (1-0 contro il Genoa alle 12.30). In campo Sampdoria-Cagliari 0-1. Alle 20.45 tocca a Napoli-Bologna. Domani chiude Inter-Atalanta Condividi:

Vincono Milan, Roma e Crotone. Pareggiano 3-3 Fiorentina e Parma. Sono questi i verdetti della domenica nella 26esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno battuto 2-0 il Verona al Bentegodi. Successi in casa per i calabresi (4-2 contro il Torino) e i giallorossi (1-0 contro il Genoa alle 12.30). In campo dalle 18 Sampdoria-Cagliari. Alle 20.45 tocca a Napoli-Bologna. Domani chiude Inter-Atalanta (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Sampdoria-Cagliari 0-1 (live)

11' Joao Pedro (C) SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita. All. Ranieri CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Ceppitelli; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

La cronaca di Verona-Milan Al Bentegodi il Milan vince 2-0 contro il Verona e consolida il secondo posto in campionato. Anche senza molti titolari, la squadra di Pioli riesce a tenere il controllo della partita e a portare a casa i tre punti. Sblocca il risultato Krunic, che al 27’ si procura una punizione e batte Silvestri mettendo la palla sotto l’incrocio. Al 50’ il raddoppio dei rossoneri con un bel destro di Dalot.

Il tabellino di Verona-Milan 0-2 vedi anche Serie A, Juventus-Lazio 3-1: gol di Rabiot e doppietta di Morata 27' Krunic, 50' Dalot

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter (57' Dimarco), Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso (57' Ilic), Lazovic; Barak (54' Bessa), Zaccagni (54' Salcedo); Lasagna (74' Favilli). All. Juric MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo (78' Hauge); Leão. All. Pioli

Ammoniti: Magnani (V), Bessa (V)

La cronaca di Fiorentina-Parma vedi anche Serie A: Spezia-Benevento 1-1, Udinese-Sassuolo 2-0 Gol ed emozioni nella sfida tra Fiorentina e Parma, che si chiude 3-3. Ad aprire le danze è Martinez Quarta, che al 28’ porta in vantaggio i viola di testa. Al 32’ arriva il pareggio di Kucka, che trasforma un rigore assegnato per un tocco di mano di Pulgar. Al 42’ Milenkovic riporta la Fiorentina avanti. Il primo tempo si chiude sul 2-1. Nella ripresa, al 72’ Kurtic rimette il risultato in parità. Poi succede tutto negli ultimi minuti. Al 90’ il Parma ribalta la partita con Mihaila. I viola nel recupero si buttano tutti in avanti. Al 94’ mischia in area e autorete di Iacoponi su cross di Pezzella. Finisce 3-3.

Il tabellino di Fiorentina-Parma 3-3 28' Quarta (F), 32' rig. Kucka (P), 42' Milenkovic (F), 72' Kurtic (P), 90' Mihaila (P), 94' aut. Iacoponi (P)

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat (70' Bonaventura), Pulgar, Borja Valero (77' Callejon), Biraghi; Eysseric; Vlahovic. All. Prandelli

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bani (80' Gagliolo), Iacoponi, Giu. Pezzella; Brugman (62' Brunetta), Hernani (46' Mihaila), Kurtic; Kucka (88' Inglese), Gervinho, Karamoh (62' Man). All. D’Aversa

Espulso D'Aversa (all. P) al 92' per proteste Ammoniti: Kucka (P), Giu. Pezzella (P), Bani (P)

La cronaca di Crotone-Torino (GLI HIGHLIGHTS) Il Crotone vince 4-2 lo scontro salvezza contro il Torino. I calabresi sbloccano il risultato al 27’, quando Simy trasforma il rigore assegnato per un tocco di mano di Ansaldi. A pochi secondi dall'intervallo ancora Ansaldi protagonista: è lui a fornire l’assist per il pari di Mandragora. Il primo tempo si chiude sull’1-1. Nella ripresa è ancora Simy, al 54’, a riportare in vantaggio il Crotone. Sirigu battuto di nuovo all’80’, questa volta da un sinistro dal limite di Reca. Il Torino non molla e all’84’ arriva il gol del 3-2 di Sanabria, che al debutto in granata la insacca sotto l’incrocio dei pali. Gli uomini di Nicola ci credono, ma al 94’ Ounas segna il gol del definitivo 4-2.

Il tabellino di Crotone-Torino 4-2 27' rig. e 54' Simy (C), 45' Mandragora (T), 80' Reca (C), 84' Sanabria (T), 94' Ounas (C)

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione (82' Zanellato), Reca; Messias; Simy (75' Di Carmine), Ounas. All. Cosmi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda (65' Verdi), Rincon, Mandragora, Lukic (77' Gojak), Ansaldi; Bonazzoli, Zaza (65' Sanabria). All. Nicola Espulso Rincon (T) al 93' per doppia ammonizione Ammoniti: Petriccione (C), Cordaz (C), Zanellato (C), Ounas (C)

La cronaca di Roma-Genoa Seconda vittoria consecutiva per la Roma, che nel match dell’ora di pranzo batte il Genoa 1-0 e rimane agganciata al treno-Champions. A decidere la partita è un colpo di testa di Mancini, che al 24’ è bravissimo a staccare sul cross di Pellegrini e a girare la palla in rete. Seguono poche altre occasioni da gol: gli uomini di Fonseca difendono bene e portano a casa tre punti importantissimi. La squadra di Ballardini resta ferma a 27 punti in classifica.

Il tabellino di Roma-Genoa 1-0 24' Mancini ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Diawara (60' Villar), Bruno Peres (87' Spinazzola); Pedro (75' Carles Perez), El Shaarawy (60' Mkhitaryan); B. Mayoral (87' Fazio). All. Fonseca GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione (46' Cassata), Zajc (78' Melegoni), Badelj, Strootman (76' Scamacca), Zappacosta; Pjaca (46' Shomurodov), Destro. All. Ballardini Ammoniti: Masiello (G), Destro (G), Strootman (G), Mancini (R), Criscito (G)