Serie A, Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

Tra i bianconeri la più grossa novità di formazione è in avanti con Cristiano Ronaldo che partirà dalla panchina. Nessun problema fisico per CR7, ma in vista della partita di martedì in Champions contro il Porto, Pirlo non lo rischierà dal primo minuto. In attacco Morata e Kulusevski

I risultati degli anticipi della 26esima giornata