Covid, l'Italia ritira squadra da Mondiali sci nordico: troppi contagi

È stata ritirata, e tornerà oggi stesso in Italia, la squadra azzurra che partecipa ai Mondiali di sci di fondo in corso a Oberstdorf in Germania. La decisione è stata presa a causa di alcuni casi di Covid riscontrati nello staff tecnico. La decisione - come fa sapere la Fisi - è stata presa dal presidente federale in accordo con il medico della squadra (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Azzurri a casa a cinque giorni dalla fine dei Mondiali leggi anche Sci nordico: Pellegrino vince Coppa del Mondo di sprint La scelta di ritirare la squadra, a cinque giorni dalla fine dei Mondiali, è stata decisa dopo il risultato dell'ultima serie di tamponi, dal quale sono emersi alcuni casi di contagio fra il personale dello staff tecnico azzurro. "In applicazione ai protocolli federali - si legge in una nota della Fisi - le Nazionali di sci nordico (inclusi tecnici, service men e personale generico), impegnate nei Mondiali di Oberstdorf sono state regolarmente sottoposte a tampone quotidiano, anche oltre le misure richieste dall'organizzazione locale, per garantire la maggiore sicurezza e tranquillità degli atleti in gara”.