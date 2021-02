Europa League con Napoli, Milan e Roma: orari e probabili formazioni

Apre la serata alle 18:55 il Napoli chiamato all'impresa dopo il 2-0 subito all'andata in casa del Granada, con il duo Politano-Insigne in attacco. Alle 21 la Roma ospita il Braga e deve difendere il 2-0 conquistato in Portogallo: chance per El Shaarawy dietro alla certezza Dzeko. Sempre alle 21 il Milan riceve a San Siro la Stella Rossa senza Ibra, che riposa: al suo posto davanti c'è Leao

Le tre italiane impegnate in Europa League tornano in campo nei sedicesimi di ritorno della competizione. Apre la serata il Napoli alle 18:55, che tenterà l'impresa contro il Granada dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata in casa degli spagnoli. Complici le molte assenze in attacco, Gattuso si affida al tandem Politano-Insigne davanti e alla difesa a 3. Match in diretta alle 18:55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 254. Alle 21 (diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253) la Roma ospita il Braga ed è chiamata a conservare lo 0-2 dell'andata per accedere agli ottavi. Fonseca dà una chance a El Shaarawy dall'inizio, insieme a Pedro nel duo dietro a Dzeko, punto di riferimento offensivo. Sempre alle 21 il Milan affronta la Stella Rossa dopo il deludente 2-2 maturato nel finale a Belgrado: Pioli fa riposare Ibrahimovic e lancia Rafael Leao dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE).