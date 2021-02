Serie A, Cagliari-Atalanta 0-1: video, gol e highlights della partita

L'Atalanta vince 1-0 in trasferta a Cagliari, nel match della 22esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alla Sardegna Arena primo tempo di grande intensità ma con poche occasioni. Al secondo minuto Djimsiti rischia l’autogol con un suo intervento che manda il pallone a scheggiare il palo della sua porta. Nella ripresa i padroni di casa partono forte e confezionano due occasioni con Joao Pedro e Nandez. All’83esimo l’Atalanta pareggia il conto dei legni con una traversa colpita da Zapata. Finale incandescente: al 90esimo Muriel si inventa un gol capolavoro dopo essere entrato da pochi minuti. Al terzo di recupero l'arbitro Piccinini fischia un rigore per il Cagliari per un fallo su Rugani. Poi però dopo un controllo al Var cambia decisione. La squadra di Gasperini porta via tre punti chiave per la rincorsa Champions. I padroni di casa restano in zona retrocessione (LA VITTORIA DEL NAPOLI SULLA JUVE - IL PAREGGIO TRA TORINO E GENOA).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.