Napoli-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Allo Stadio Maradona le due squadre si affrontano per la gara di ritorno senza aver ancora recuperato quella di andata. Emergenza in difesa per Gattuso, che torna al 4-2-3-1 confermando Osimhen come terminale offensivo. Pirlo non può contare su Arthur e Dybala: davanti è ballottaggio tra Morata e Kulusevski. Calcio d'inizio alle 18, la gara è in diretta su Sky Sport Serie A

Napoli e Juventus si affrontano nella 22esima giornata di Serie A allo stadio Maradona. Le due squadre si trovano per la prima volta di fronte in questo campionato e paradossalmente giocheranno prima la gara di ritorno che quella di andata (che deve essere ancora recuperata). Si sono in compenso ritrovate nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri. Al momento la classifica vede la squadra di Pirlo avanti di cinque punti, con gli uomini di Gattuso che cercano di uscire da un difficile periodo per il rendimento e i risultati. I partenopei dovrebbero tornare al 4-2-3-1 con la presenza di Osimhen dal 1' e Insigne sottopunta, con Politano e Lozano ai suoi lati. Demme out, a centrocampo Bakayoko e Zielinski. In difesa mancano Manolas, Koulibaly, Hysaj e Ghoulam: centrali obbligati, Maksimovic e Rrahmani. Per quanto riguarda gli ospiti, Bonucci dovrebbe restare fuori a causa di un affaticamento, al suo posto Chiellini - alla 400esima presenza in A - a fianco di de Ligt. Ballottaggio tra Danilo e Cuadrado, tornano titolari Chiesa e McKennie. Morata favorito su Kulusevski per affiancare Ronaldo. Calcio di inizio alle 18, la gara è in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, in streaming su NOW TV.