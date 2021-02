Serie A, Torino-Genoa 0-0: video, gol e highlights della partita

Granata e liguri non si fanno male. Per i piemontesi, che restano in zona retrocessione con solo 17 punti, si tratta del quarto pareggio di fila. La squadra di Davide Ballardini ha interrotto invece la striscia vincente che durava da tre turni e resta all'11/o posto, con 25 punti in classifica

Pareggio senza reti tra Torino e Genoa con i liguri che, complice una posizione di classifica più tranquilla, hanno cercato il gol con maggiore convinzione. Primo tempo senza troppi squilli con le due squadre che osano poco in fase d'attacco in un match dominato dalla paura e dall'equilibrio. Nella ripresa, sono i rossoblù ad essere più arrembanti: al 57esimo Zappacosta, uno degli tanti ex di turno, colpisce il palo con una botta da fuori area mentre all'82esimo e' Pjaca a sprecare di testa un cross prezioso. Con questo 0-0, il Genoa interrompe la striscia delle tre vittorie consecutivementre il Torino porta a casa l'ennesimo pareggio (il quinto consecutivo) che non era certo quanto sperava mister Nicola. I granata, quart'ultimi, non hanno mai vinto quest'anno allo stadio Grande Torino (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A – LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).