In realtà, nella motivazione c'è un errore, perché la finale di Euro 2012, Spagna-Italia, finì 4-0 per Iniesta e compagni, quindi non ci fu una rete di "Fantantonio", in campo per tutto il primo tempo di quella partita. "È il più forte con cui ho giocato, aveva rivelato Francesco Totti nella sua autobiografia - prosegue France Football -, un talento puro che ha mostrato solo un terzo del suo potenziale. Cassano lo ha deluso, così come ha fatto con Fabio Capello, che voleva dargli una chance al Real Madrid e, in cambio, ha ricevuto solo prese in giro"

Cassano, genio e follia: 20 anni di cassanate