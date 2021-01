Napoli-Parma 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

I partenopei si impongono con i gol di Elmas nel primo tempo e di Politano nel secondo. Per la squadra di Gattuso una vittoria importantissima per non perdere contatto dalla zona di vertice della classifica. Emiliani ancora invischiati nella zona retrocessione Condividi:

Il Napoli batte il Parma e si lascia alle spalle la brutta sconfitta subita con il Verona. Finisce 2-0 allo stadio Maradona grazie ai sigilli di Elmas e Politano, che permettono alla squadra di Gattuso di salire momentaneamente al quarto posto con Roma e Lazio, in attesa però del posticipo dei giallorossi contro l'Hellas. Undicesima gara senza successi per la formazione emiliana, sempre penultima in classifica (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Primo tempo: i partenopei sbloccano dopo mezz'ora vedi anche Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-1: video, gol e highlights Il copione della gara è chiaro sin dalle prime battute: i partenopei provano a fare la partita, i ducali attendono e provano a pungere in ripartenza. La squadra di Gattuso tiene in mano il pallino del gioco e dopo la mezz'ora riesce a sbloccare grazie ad Elmas, autore di una bellissima azione personale che nessun difensore ospite è in grado di fronteggiare. Al 43' gli azzurri sfiorano anche il raddoppio con Lozano, che calcia al volo su cross di Petagna sfiorando il palo alla sinistra di Sepe.

Secondo tempo: gol del pareggio annullato agli emiliani vedi anche Serie A, Crotone-Genoa 0-3: gol e highlights della 20a giornata Nella ripresa il Parma torna in campo con un altro piglio e al 61' si vede annullare il gol del pareggio di Brugman, pescato in netto fuorigioco sul passaggio di Gervinho. La squadra di Gattuso non rischia molto altro e all'82' sigilla i 3 punti grazie al mancino deviato di Politano, che beffa Sepe e chiude la gara. Prima del triplice fischio da segnalare anche il palo colpito da Insigne, che sarebbe valso il tris napoletano.