Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-1: video, gol e highlights

Finisce 1-1 Cagliari-Sassuolo, coi rossoblù che soffrano, sfiorano la vittoria e vengono gelati all’ultimo minuto da un gol di Boga che allunga a 13 la serie di partite senza vittorie per la squadra di Di Francesco, sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Primo tempo: gol annullato a Marin

approfondimento

La cornacchia, i campioni (e i bidoni): 1001 curiosità sul Cagliari

Il Sassuolo conduce il gioco e controlla facilmente il possesso del pallone, ma è il Cagliari ad avere l’occasione migliore, in finale di tempo, con un tiro deviato di Nainggolan che si stampa sul palo a Consigli battuto. Precedentemente c’erano state due palle gol per parte: un colpo di testa di Locatelli alzato sopra la traversa da Cragno e un destro largo di Djuricic per il Sassuolo; un destro di Joao Pedro deviato in angolo da Consigli e un colpo di testa di Ceppitelli respinto a pochi passi dalla linea per il Cagliari. Ai rossoblù era anche stato annullato un gol di Marin per fuorigioco netto.

Secondo tempo: Boga risponde a Joao Pedro

Parte forte il Sassuolo in avvio di ripresa e al 54’ Cragno deve superarsi per respingere un colpo di testa non fortissimo ma decisamente angolato di Traoré. I neroverdi continuano a dominare anche dopo i cambi, il Cagliari si difende con fatica e sembra trovare sempre più difficilmente gli spazi per le ripartenze. Anche per questo Di Francesco opta per una sostituzione conservativa, mandando in campo Walukiewicz al posto di Zappa. Ma è proprio nel momento di maggiore difficoltà che il Cagliari trova il vantaggio con un bellissimo colpo di testa di Joao Pedro al 75’ su cross dalla destra di Marin. Per il brasiliano è l’undicesimo gol stagionale. Quando la vittoria sembra in archivio, il Sassuolo trova il pari con Boga, che al 95’ appena scoccato sbuca sul palo lungo, alle spalle di Sottil e spinge in rete il cross dalla destra di Oddei.