Serie A, Crotone-Genoa 0-3: gol e highlights della 20a giornata

Grande primo tempo da parte degli uomini di Davide Ballardini. La formazione ospite inizia la gara con il piglio giusto e sin dalle prime battute si impadronisce del pallino del gioco. Il vantaggio di Mattia Destro, al 24', è la naturale conseguenza di quanto mostrato dai liguri. L'attaccante, protagonista di un ottimo momento di forma, si fionda sul pallone dopo una ribattuta e incrocia il tiro infilando il pallone dove il portiere non può arrivare. Cinque minuti più tardi, il Genoa trova anche il raddoppio, confezionato dai due esterni di centrocampo: Zappacosta crossa per Czyborra che calcia al volo di sinistro senza lasciare scampo a Cordaz.

Il Genoa vince in casa del Crotone nella gara valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, la prima del girone di ritorno. Match a senso unico quello dello Scida, dominato dagli uomini di Davide Ballardini. I liguri, al quarto risultato utili consecutivo, si impongono grazie a una doppietta di Destro e al gol di Czyborra. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Secondo tempo: i liguri calano il tris

Nonostante i due gol di vantaggio, il Genoa riparte subito all'attacco anche nella seconda frazione di gioco. I liguri cercano con insistenza la rete che chiuderebbe i conti in maniera definitiva. E la trovano dopo cinque minuti di nuovo con Mattia Destro: su cross dalla destra da parte di Zajc, l'attaccante genoano è il primo ad arrivare sul pallone, toccandolo quel tanto che basta per battere di nuovo Cordaz e siglare la doppietta personale. Il tris di Destro taglia le gambe ai padroni di casa allenati da Giovanni Stroppa che provano, senza fortuna, a segnare almeno la rete della bandiera. Il Crotone, sempre più ultimo in classifica, incassa la sconfitta numero 14 in campionato. Il Genoa, invece, conquista la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 21 punti.