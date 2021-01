Samp-Juve 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Juventus espugna Marassi per 2-0, va a 39 punti e resta agganciata al treno scudetto. I bianconeri si portano così momentaneamente al terzo posto, scavalcando la Roma impegnata domani sera con il Verona. Per Pirlo quarta gara di fila (in tutte le competizioni) senza subire gol. La squadra di Ranieri invece cade dopo due vittorie consecutive ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca della partita

Primo tempo tutto targato Juve, che chiude in vantaggio grazie al gol di Chiesa al 20'. Vantaggio meritato perché i bianconeri conducono la gara, facendo possesso palla e creando le migliori occasioni. Alla prima, Chiesa sblocca su assist di Morata; poi due chance per Ronaldo, che nella prima occasione cerca di aggirare Audero ma si defila troppo e nell'altra viene anticipato da un intervento di Yoshida. La Samp si difende ma dà l'impressione di essere viva e di poter essere pericolosa in ripartenza. Nel secondo tempo invece continua a esserci solo la Juve, che con Ramsey chiude il match nel recupero. Parte tutto da un contropiede, con la difesa della Samp scopertissima sul lancio di Ronaldo: Cuadrado si trova davanti ad Audero e poi serve davanti alla porta Ramsey, che appoggia in rete. I bianconeri si portano a casa 3 punti pesanti conquistati su un campo difficile. In classifica Juve ora terza (in attesa della partita della Roma, domani con il Verona), a -7 dalla vetta ma con una partita in meno.