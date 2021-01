Bologna-Milan 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

La cronaca della partita

Rossoneri subito vicini al vantaggio all’11’: Theo Hernandez calcia dai 25 metri, da posizione defilata, il sinistro è velenoso, Skorupski smanaccia sulla traversa. Il portiere rossoblù è ancora protagonista al 20’ con un’uscita su Ibrahimovic lanciato a rete e ancora con un doppio intervento sullo svedese al 24’. Sugli sviluppi del corner successivo, Dijks trattiene Leao in area e Doveri assegna il rigore. Calcia Ibra e Skorupski è ancora super, sulla ribattuta però Rebic è il più lesto di tutti e batte il portiere polacco: è il 26’ ed è 1-0 Milan. Dopo il vantaggio rossonero, sul finire del primo tempo, sale in cattedra Donnarumma: prima devia una conclusione ravvicinata di Sansone, poi compie un altro intervento prodigioso, negando la rete a Dominguez. La partita si mette in discesa per il Milan al 55’, quando Kessié trasforma il secondo rigore concesso da Doveri per un ingenuo fallo di mano di Somauro. Mihajlovic viene espulso per proteste, non per il penalty netto, ma per un precedente dubbio intervento su Orsolini. Il raddoppio congela la partita per un po', il Milan controlla tranquillamente, ma all'81' arriva il gol dell'ex di Poli che riapre la gara. Il centrocampista sfrutta un assist di Skov Olsen, dopo un errore in uscita di Theo Hernandez, e batte Donnarumma. Ma il numero 99 rossonero, due minuti dopo, è ancora strepitoso, deviando in corner un bel colpo di testa di Soriano.