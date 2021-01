Inter-Milan 2-1, la cronaca della partita di Coppa Italia

Un gran calcio di punizione di Eriksen porta l'Inter in semifinale in pieno recupero. Lukaku aveva trovato il pareggio su calcio di rigore, dopo un fallo di Leao su Barella. In precedenza Ibrahimovic espulso per doppio giallo. Il Milan era passato in vantaggio nel primo tempo con un preciso diagonale dello svedese. Derby acceso, scintille prima dell'intervallo tra Ibrahimovic e Lukaku. Nella ripresa si fa male l'arbitro Valeri, entra il quarto uomo Chiffi

L’Inter batte il Milan ai quarti di Coppa Italia per 2-1 e passa così in semifinale. Derby molto intenso e con qualche scintilla, con i nerazzurri che hanno ribaltato il risultato. A passare in vantaggio sono infatti i rossoneri al 31’: Meité rimette in area un pallone respinto dalla difesa dell'Inter, Ibrahimovic controlla, difende palla e scaglia una rasoiata di destro imprendibile per Handanovic. Alta tensione alla fine della prima frazione di gara tra Lukaku e Ibrahimovic. I due attaccanti si scontrano in occasione di un calcio di punizione per i nerazzurri: un testa a testa in cui alcune parole dello svedese hanno scatenato la reazione del belga interista, trattenuto a fatica dai compagni. Ammoniti entrambi dall’arbitro Valeri. Nella ripresa proprio Ibrahimovic viene espulso al 58’ per doppio giallo. Al 70’ i nerazzurri trovano il gol del pareggio: dopo il check del Var viene concesso un rigore all’Inter, che Lukaku trasforma. Al 74’ a essere protagonista è il direttore di gara, sostituito dal quarto uomo Chiffi per un problema fisico. Al 97’ arriva il gol vittoria dei nerazzurri: un bellissimo centro di Eriksen su punizione dal limite. L'Inter passa così in semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente della sfida Juventus-Spal.