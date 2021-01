Torino-Fiorentina 1-1: video, gol, highlights della partita di Serie A

Nella prima giornata di ritorno del campionato, pareggio tra i granata e i viola. Primo tempo sullo 0-0. Poi nella ripresa, dopo l’espulsione di Castrovilli, viola in vantaggio grazie a Ribery. La squadra di Prandelli resta in 9 per l’espulsione a Milenkovic. A una manciata di minuti dal termine, arriva il pari segnato da Belotti

Nella sfida dello Stadio Grande Torino, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS), Torino-Fiorentina finisce 1-1. Primo tempo sulla parità, con una primissima parte in favore della Fiorentina, mentre il Torino viene fuori con il passare dei minuti e ci prova con Zaza la cui conclusione centra la traversa. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Castrovilli, viola in vantaggio grazie a Ribery. La squadra di Prandelli resta in 9 per l’espulsione a Milenkovic e a una manciata di minuti dal termine subisce il pari da Belotti.

