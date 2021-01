Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: la cronaca della partita

Tutto facile nel primo tempo per la squadra di Gattuso che travolge i liguri con quattro gol. In rete Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Negli ultimi 20 minuti della ripresa gli ospiti spaventano i padroni di casa con due gol di Gyasi e Acampora, ma il forcing finale non basta. Nel prossimo turno i campani si giocheranno la finale con l'Atalanta

Tutto facile, almeno per gran parte della partita, per il Napoli, che batte lo Spezia per 4-2 e accede alle semifinali di Coppa Italia, dove troverà l’Atalanta vincente contro la Lazio. Nel primo tempo la squadra di Rino Gattuso è travolgente: apre già al 5’ con Koulibaly e trova la via del gol per altre tre volte (Lozano, Politano e Elmas), trovandosi sul 4-0 al fischio dell’intervallo. Nella ripresa il Napoli controlla ma intorno al 70’ lo Spezia spaventa i padroni di casa trovando due gol in pochi minuti riaprendo i giochi, ma il forcing finale non basta ai liguri.