Juventus-Spal 4-0, la cronaca della partita di Coppa Italia

La Juventus batte la Spal ai quarti di Coppa Italia per 4-0 e va in semifinale dove incontrerà l'Inter, vittoriosa ieri sera col Milan. Pirlo concede una serata di riposo a Cristiano Ronaldo (non convocato) e fa debuttare in mediana dal 1' Fagioli (classe 2001). Nella ripresa ci sarà spazio per la prima presenza tra i grandi anche per il centrocampista Di Pardo e l'attaccante Da Graca. Troppo il divario tra la quarta della Serie A e la quinta della Serie B. Gara subito in discesa per i bianconeri che passano al 16' con Morata su rigore. Il penalty viene concesso dopo consulto del Var. Al 33' raddoppia Frabotta, che sfrutta un assist di Kulusevski. Lo stesso Kulusevski sigla il 3-0 al 78': lo svedese servito da Chiesa fredda Berisha. Al 94' arriva il sigillo di Chiesa che scarta il portiere e cala il poker bianconero.