Kobe Bryant, all'asta la Chevrolet Impala che fu del campione Nba

Quasi un anno è passato dalla morte di Kobe Bryant , stella del basket Nba scomparsa il 26 gennaio del 2020 in un incidente d’elicottero in cui perse la vita anche la figlia Gianna Maria-Onore. E alla vigilia del primo anniversario dell’evento che ha sconvolto il mondo dello sport, viene messa all’asta un’auto appartenuta al cestista che ha legato la sua carriera ai Los Angeles Lakers. Si tratta di una iconica Chevrolet Impala del '63 che sarà battuta a un prezzo intorno ai 250mila dollari.

Un regalo della moglie Vanessa

L'auto storica fu un regalo che Vanessa Bryant fece al marito per il Natale 2006. Il vecchio modello venne ristrutturato con alcune parti nuove del motore e personalizzato per il Mamba del basket con cristalli Swarovsky e interni in blu. Bryant diede via la Chevrolet nel 2013. Il venditore resta anonimo, ma l'auto potrebbe andare a un fan del campione, scomparso a 41 anni il 26 gennaio 2020 a Calabasas, California, nell'incidente d'elicottero in cui morirono inoltre la figlia Gianna, 13 anni, sei amici e il pilota.