Serie A, Udinese-Inter 0-0: il match in diretta

Dopo la netta vittoria contro la Juventus, i nerazzurri affrontano un’altra squadra bianconera, questa volta in trasferta alla Dacia Arena di Udine. Conte punta alla vittoria ma deve sperare in una sconfitta del Milan contro l’Atalanta per laurearsi campione d’Inverno. I friulani sono reduci dal pareggio nel recupero infrasettimanale con l'Atalanta. Match in diretta su Sky Sport 253