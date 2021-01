Serie A, Milan-Atalanta 0-1: il match in diretta

Ai rossoneri basta un punto per diventare campioni d’inverno: Theo Hernandez, Rebic e Krunic sono tornati disponibili, mentre è ancora out Calhanoglu. Gasperini, dopo il pari di Udine nel recupero della decima giornata, prova a rilanciarsi in zona Champions League. Match in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Basta un punto al Milan per diventare campione d’inverno, l’ultima volta risale alla stagione 2010-11 terminata poi con la vittoria dello scudetto. Per i rossoneri tornano a disposizione Theo Hernandez, Rebic e Krunic. Resta out invece Calhanoglu. Squalificato il capitano Romagnoli. L’Atalanta, invece, è reduce dal pari di Udine nel recupero della decima giornata e prova a rilanciarsi in zona Champions League. L’ultima sfida a San Siro tra le due squadre è terminata 1-1 con i gol di Calhanoglu e Zapata. Match in diretta dalle 18 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 (ALLE 18 ANCHE UDINESE-INTER).