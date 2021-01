Serie A, Cagliari-Milan 0-2: video, gol e highlights della partita

Ibrahimovic riporta il Milan in testa alla classifica da solo, dopo 24 ore di coabitazione con l'Inter. Con una doppietta dello svedese, i rossoneri battono 2-0 il Cagliari nel posticipo del lunedì, che ha chiuso la 18esima giornata del campionato di Serie A (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alla Sardegna Arena, la squadra di Pioli va in vantaggio al 7' con un calcio di rigore trasformato dal numero 11. Al 36' Calabria sfiora il raddoppio, centrando il palo con un tiro di sinistro. Raddoppio che però arriva al 52' ancora con Ibra. Lo svedese sfrutta una palla in verticale di Calabria e batte nuovamente Cragno. Il gol viene concesso dopo consulto del Var sulla posizione dell'attaccante rossonero. Al 74' il Milan resta in 10 per l'espulsione di Saelemaekers. Il belga entrato al 66' colleziona due gialli in pochi minuti e lascia i suoi in inferiorità numerica. I sardi però non riescono nemmeno ad accennare una rimonta, lasciando via libera ai rossoneri per il ritorno al comando del campionato.

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.