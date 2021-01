Spezia-Sampdoria 2-1: video, gol e highlights della partita di serie A

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca della partita

Al 20' lo Spezia passa in vantaggio con il gol di Terzi su suggerimento di Chabot. Ma la risposta della Samp è immediata, con Candreva che al 24' trova la rete dell'1-1 in semirovesciata su un perfetto cross di Jankto. Match equilibrato nella ripresa, fino a che lo Spezia non si riporta in vantaggio con la rete al 61' di Nzola su rigore. La Sampdoria diventa così la squadra che ha subito più reti su calcio di rigore in questa Serie A.