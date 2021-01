Serie A, Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Pirlo cerca continuità dopo la vittoria contro il Milan. In attacco torna a disposizione Morata che partirà dalla panchina. De Zerbi invece deve fare a meno di Berardi. Calcio d’inizio a Torino alle 20.45, diretta su Sky Sport Serie A. In giornata Roma e Inter pareggiano 2-2. Vittorie in trasferta per Napoli e Lazio

Il posticipo domenicale della 17esima giornata del campionato di Serie A vede impegnata la Juventus contro il Sassuolo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). I bianconeri si sono rilanciati in classifica grazie alla vittoria sul Milan capolista nello scorso turno. Ora serve continuità per rimanere agganciati al treno delle prime. Anche gli emiliani, squadra rivelazione della prima metà della stagione, arrivano da un successo e vogliono continuare a stupire. Il calcio di inizio è alle 20.45, la partita è visibile in diretta su Sky Sport Serie A. Intanto in giornata è finito 2-2 il big match tra Roma e Inter. Vittorie in trasferta per Napoli e Lazio.