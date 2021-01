Serie A, Parma-Lazio 0-0: la cronaca della partita. DIRETTA

Gli uomini di Inzaghi vanno a far visita al Parma, fresco di cambio di panchina col ritorno di D'Aversa. Partita in diretta dalle 15 su Sport 251

I biancocelesti festeggiano i 121 anni di storia in trasferta sul campo del Parma, che ha perso le ultime sette sfide contro la Lazio in Serie A. "Vorremmo regalare una gioia alla società e ai tifosi, che ci mancano tanto", ha dichiarato Inzaghi a Sky Sport. La squadra emiliana, invece, arriva al match con una novità in panchina, il ritorno di Roberto D'Aversa dopo l'addio della scorsa estate. Fischio d'inizio alle 15 in diretta su Sky Sport 251.