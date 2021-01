Serie A, Genoa-Bologna 2-0: video, gol e highlights della partita

I liguri conquistano il successo grazie ai gol di Zajc e Destro ed escono momentaneamente dalla zona retrocessione. Per la squadra di Ballardini si tratta del terzo successo stagionale dopo quelli con Spezia e Crotone. Per Mihajlovic arriva una sconfitta che allunga il periodo negativo, ma l'allenatore dei felsinei protesta: "Giocare su un campo così è una vergogna per tutti, il terreno di gioco ci ha penalizzato" Condividi:

Il Genoa ritrova la vittoria con un gol per tempo, prima con Zajc e poi Destro, e sconfigge il Bologna. Padroni di casa che chiudono la gara senza subire gol per la seconda volta in stagione mentre il Bologna allunga a 8 gare la striscia di partite consecutive senza vittoria. In classifica il Genoa sale a 14 punti mentre gli emiliani restano fermi a quota 17. L'allenatore dei felsinei Sinisa Mihajlovic ha accusato le condizioni del campo di Marassi. "Giocare su un campo così è una vergogna per tutti, va bene per le patate, non per giocare a calcio. Non cerco scuse, abbiamo perso, ma certo il terreno di gioco ci ha penalizzato" (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).

Primo tempo: il Bologna parte bene ma è il Genoa a fare la partita vedi anche Serie A, Benevento-Atalanta 1-4: video, gol e highlights della partita Genoa subito all'attaco con l'ex Destro dopo appena 27 secondi, ma Da Costa non si fa sorprendere. Il Bologna risponde con una manovra avvolgente, ma non riesce a concretizzare. I liguri crescono e arrivano le occasioni prima di Behrami e poi di Zajc che però non riescono a trovare il gol. Al 33' è invece Perin a negare a Orsolini l'1 a 0, dopo un'azione nata da un errore di Masiello. Nel finale arriva la rete del Genoa firmato Zajc ma l'azione nasce ancora da Shomnurodov che in ripartenza è inarrestabile, brucia Paz sullo scatto e mette in mezzo per Zappacosta la cui conclusione trova però pronto Da Costa, sulla respinta Zajc è il più veloce ad arrivare sul pallone e con un preciso rasoterra mette in rete.

Secondo tempo: i liguri raddoppiano dopo tre minuti leggi anche Covid Torino, terzo caso alla Juventus: positivo Matthijs De Ligt Nella ripresa Ballardini sostituisce Criscito e Behrami con Ghiglione ed Eyango e dopo appena tre minuti il Genoa trova il raddoppio. Proprio Eyango serve Destro libero in area e per l'attaccante è gioco facile battere Da Costa con un diagonale. Sotto di due gol Mihajlovic prova a correre ai ripari inserendo Barrow per aumentare il peso in attacco e a metà frazione il Bologna produce lo sforzo maggiore assediando il Genoa per più minuti senza però riuscire a concretizzare la mole di gioco e raccogliendo alla fine solo un angolo, non sfruttato e una conclusione di Soriano da fuori area che Perin blocca a terra. Nel finale Tomiyasu avrebbe sui piedi il pallone per riaprire la gara, sugli sviluppi di un angolo, ma spara alto da buona posizione e il Genoa può così festeggiare il ritorno al successo, il secondo della gestione Ballardini, fondamentale nella lotta salvezza.