Serie A, Benevento-Atalanta 1-4: video, gol e highlights della partita

La squadra di Gasperini batte nettamente i campani al Vigorito. Bergamaschi in vantaggio nel primo tempo con Ilicic, mattatore nei primi 45 minuti. In avvio di ripresa pareggio momentaneo di Sau, ma gli ospiti chiudono il match in due minuti con Zapata e Toloi. In chiusura spazio anche per un gran gol di Muriel

Nel match che apre la 17esima giornata di Serie A, poker dell’Atalanta al Vigorito di Benevento. I bergamaschi chiudono in vantaggio di 1-0 un primo tempo in larga parte dominato, con un gol firmato da Ilicic, che nei primi 45 minuti colpisce anche un palo. In avvio di ripresa il pareggio dei campani con Sau, ma la squadra di Gian Piero Gasperini chiude il match nel giro di due minuti, dal 69’ al 71’, con le reti di Toloi e Zapata. Nel finale spazio per un gran gol di Muriel con un tiro a giro che si infila nel sette della porta difesa da Montipo. Terza vittoria consecutiva per l’Atalanta, che sale al quarto posto a 31 punti entrando in zona Champions e sorpassando momentaneamente Juventus e Sassuolo (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.