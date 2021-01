Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0: video, gol e highlights del match

Con una rete di Vlahovic al 72esimo i viola superano 1-0 il Cagliari e ritrovano la vittoria al Franchi. Gara dominata dalla paura per la difficile situazione di classifica di entrambe le squadre. Gli ospiti hanno sbagliato un rigore con Joao Pedro al 37esimo Condividi:

La Fiorentina contro il Cagliari ritrova la vittoria in casa dopo quasi tre mesi (l'utima il 25 ottobre contro l'Udinese) grazie a un gol di Dusan Vlahovic che nel secondo tempo ha sbloccato il risultato. Tre punti fondamentali per la classifica dei viola, che si allontano dalla zona-rischio nella quale invece resta la squadra sarda alla quarta sconfitta di fila (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA DELLA SERIE A).

Primo tempo: il Cagliari sbaglia un rigore vedi anche Serie A, Juventus-Sassuolo 0-0: la cronaca della partita. LA DIRETTA Nel primo tempo è il Cagliari ad aver avuto l'occasione più concreta per passare in vantaggio, grazie a un rigore assegnato al 37esimo dopo che Igor ha sgambetato Joao Pedro. L'attaccante sardo però si fa ipnotizzare da Dragowski, fra i migliori in campo questa sera. Poco prima era stata la Fiorentina a reclamare la massima punizione per un contatto Oliva-Vlahovic: l'arbitro aveva concesso il penalty salvo annullare la decisione dopo essere stato richiamato dal Var. Viola ancora pericolosi con Vlahovic e Pezzella che poi lascerà il campo per un problema muscolare: al suo posto Martinez Quarta.

Secondo tempo: match combattuto, ma solo i viola concretizzano vedi anche Udinese-Napoli 1-2: video, gol e highlights della partita di Serie A Nella ripresa la partita si è accesa e le due squadre hanno cercato di superarsi sfruttando più spazi: Simeone però ha sciupato due buone occasioni, Godin di testa ha sfiorato la traversa, Biraghi da breve distanza ha sparato alto. Il vantaggio viola è arrivato su un'azione avviata da Martinez Quarta, rifinita da Callejon e conclusa da Vlahovic in spaccata al 72eimo. Lattaccante classe 2000, al quinto gol nelle ultime sei gare, è stato decisivo per il primo successo del 2021 che ha coinciso con la 200esima panchina in A da allenatore di Prandelli. Ennesimo risultato deludente invece per i sardi che rende ancor più in bilico la posizione di Di Francesco.