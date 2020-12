Roma-Torino 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Il posticipo della 12esima giornata di Serie A vede la Roma vincere 3-1 contro il Torino. A sbloccare il match è Mkhitaryan (27') con un destro violento che sbatte sul palo interno e finisce in rete. Raddoppia Veretout (43') su rigore, Pellegrini fa tris (68'). Per i granata traversa di Edera (64') e gol di Belotti (73'). Gli ospiti hanno giocato in dieci uomini dal 14' dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Singo (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A - INTER-NAPOLI 1-0 - GENOA-MILAN 2-2 - JUVENTUS-ATALANTA 1-1 - BENEVENTO-LAZIO 1-1). I giallorossi agganciano la Juventus al terzo posto (24 punti), granata fanalino di coda (a quota 6 come il Crotone). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.