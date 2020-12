Serie A, Genoa-Juventus: le formazioni ufficiali e dove vederla

I bianconeri, reduci dallo straordinario 0-3 al Camp Nou contro il Barcellona, sono ospiti del Genoa di Maran che si trova in penultima posizione della classifica. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

La Juventus, dopo la storica vittoria a Barcellona che ha permesso ai bianconeri di conquistare il primo posto nel girone di Champions League, cerca continuità di risultati anche in campionato contro il Genoa. La squadra di Maran si trova in fondo alla classifica ed è reduce da un pareggio per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Fischio d'inizio alle 18, in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).