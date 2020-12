Serie A, Fiorentina-Genoa 0-0: squadre in campo per il posticipo

Il calendario della decima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Fiorentina e Genoa. Squadre in campo e punteggio di 0-0. Sfida delicata per le due squadre che stanno vivendo momenti difficili e navigano in fondo alla classifica. Prandelli è alla ricerca dei primi punti dopo le due sconfitte rimediate finora da quando ha sostituito Iachini sulla panchina dei viola. Anche gli uomini di Maran hanno bisogno di portare a casa punti: al momento sono penultimi. Un successo nel Monday Night significherebbe il sorpasso sul Toro e l'aggancio proprio ai padroni di casa. La partita è in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A)

