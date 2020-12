Sampdoria-Milan 1-2: video e highlights della partita di Serie A

Il Milan centra l'ottavo successo consecutivo nelle prime dieci gare di campionato e continua la sua corsa da capolista a +5 sulla seconda. Lo fa fuori casa, a Genova, contro la Sampdoria. A segno vanno Kessié alla fine del primo tempo e Castillejo a metà della ripresa. Il gol dei doriani è di Ekdal, che riesce solo a rendere meno pesante la sconfitta dei blucerchiati ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Primo tempo dominato dagli uomini di Pioli: dopo aver rischiato di subire la rete da Tonelli all'8', il Milan ha preso in mano il pallino del gioco, faticando però a sfondare contro la difesa compatta della Samp. Proprio sul finale del primo tempo è arrivato il gol del vantaggio: colpo di testa di Hernandez, sulla traiettoria della palla c'è la mano di Jankto che tocca la sfera, e Calvarese indica il dischetto. Dagli undici metri Kessié mette la sua firma, portando in vantaggio i rossoneri.

Secondo tempo: raddoppio di Castillejo, accorcia Ekdal

La Samp della ripresa prova a reagire alzando il baricentro, ma i rossoneri alla mezz'ora raddoppiano con un potente tiro di Castillejo, innesto rossonero in campo da pochi secondi, agevolato da un ottimo assist di Rebic. La Samp si spinge in avanti rischiando il gol in contropiede, e viene ripagata dal gol di Ekdal, che accorcia le distanze sugli sviluppi di un angolo, con Donnarumma che respinge il pallone quando aveva ormai varcato la di porta. Ma il gol non è sufficiente per riaprire la partita. E alla fine il Milan passa sul campo della Samp.

Il tabellino di Sampdoria-Milan 1-2

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (19' Colley), A. Ferrari, Tonelli, Augello (81' Leris); Candreva, Adrien Silva (46' Ekdal), Thorsby, Jankto (46' Damsgaard); Gabbiadini (57' La Gumina), Quagliarella. Allenatore: Ranieri



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers (76' Castillejo), Brahim Diaz (46' Hauge), Calhanoglu (90' Krunic); Rebic. Allenatore: Pioli



Ammoniti: Kessié (M), Adrien Silva (S), Jankto (S)