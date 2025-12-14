Pallavolo donne, Scandicci campione del mondo per club: Conegliano ko

Offerte Sky
Pallavolo femminile, Scandicci campione del mondo per club: Conegliano ko 3-1

La squadra toscana Savino Del Bene Scandicci ha vinto a San Paolo in Brasile il Mondiale per Club di pallavolo femminile 2025, battendo in finale, nel derby azzurro, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione in carica, con i parziali di 30-28, 25-19, 21-25, 25-23

La Savino Del Bene Scandicci è campione del mondo per club nella pallavolo femminile per la prima volta nella sua storia. Nella finalissima tutta italiana del torneo, giocata a San Paolo del Brasile, le toscane superano 3-1 le campionesse in carica di Conegliano in tre set (30-28; 25-19; 21-25; 25-23).

Per Scandicci si tratta del primo titolo mondiale, per il movimento italiano il quinto dopo i tre di Conegliano (2019, 2022 e 2024) e quello della Teodora Ravenna (1992).

