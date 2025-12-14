Calcio, scontri fra tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio

Scontri tra ultras fuori e dentro lo stadio di Genova. Tutto è avvenuto circa un'ora prima dell'inizio del match. Lanci di fumogeni e incendi, traffico bloccato a Marassi. Disordini fuori dal Ferraris, tensioni anche sotto la gradinata Nord. Due feriti, un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da razzi
Un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter sono scoppiati disordini fori lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi. Ci sono stati due feriti e almeno una vettura ha preso fuoco dopo essere stata colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forse dell'ordine. Tensione anche sotto la gradinata Nord, feudo dei tifosi rossoblu.