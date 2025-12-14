Calcio, scontri fra tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio

Poco prima delle 17 sono scoppiati scontri tra i tifosi del Genoa e dell'Inter davanti allo stadio di Marassi. I tafferugli sono iniziati prima della partita, con lanci di fumogeni e incendi. Il traffico nel quartiere è bloccato.

Due feriti, un'auto ha preso fuoco

Un'ora e mezza prima della partita tra Genoa e Inter sono scoppiati disordini fori lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Gruppi di tifosi si sono affrontati all'ingresso del settore ospiti e soprattutto nei pressi di piazza Romagnosi. Ci sono stati due feriti e almeno una vettura ha preso fuoco dopo essere stata colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forse dell'ordine. Tensione anche sotto la gradinata Nord, feudo dei tifosi rossoblu.