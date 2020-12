Roma-Young Boys 3-1: gol e highlights della partita di Europa League

La Roma vince all'Olimpico 3-1 contro lo Young Boys nella quinta giornata del Gruppo A di Europa League. Già qualificati ai sedicesimi di finale, i giallorossi conquistano aritmeticamente il primo posto del girone. Sblocca la gara Nsame per gli svizzeri, poi ribaltano il match Mayoral, Calafiori (con un gran sinistro all'incrocio) e Dzeko. Nel finale rosso diretto per Camara per la sua reazione dopo uno scontro con Mkhitaryan (HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE - MILAN-CELTIC 4-2 - AZ-NAPOLI 1-1)