Europa League, dalle 18:55 Milan-Celtic: formazioni e dove vederla

Il Milan affronta il Celtic a San Siro nella quinta giornata del Gruppo H di Europa League. Con gli scozzesi non ancora eliminati ma con pochissime speranze di qualificarsi, ai padroni di casa serve una vittoria per consolidare la posizione nel girone: in caso di successo dei rossoneri e di sconfitta dello Sparta Praga con il Lille arriverebbe il passaggio del turno con una giornata di anticipo. Dopo l’assenza per la positività al coronavirus, Pioli torna in panchina e propone un moderato turnover. In difesa riposano Calabria e Romagnoli. Partono titolari Calhanoglu, Krunic e Hauge. Davanti, senza Ibrahimovic infortunato, confermato Rebic. Per il Celtic l’assenza più pesante è quella di James Forrest, operato alla caviglia. Il match è in diretta dalle 18:55 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE).