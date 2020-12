Europa League, in corso AZ-Napoli 0-1 e Roma-Young Boys 1-1. DIRETTA

Quinta giornata del gruppo F. La squadra di Gattuso è in cerca del punto che garantirebbe l’accesso ai sedicesimi con un turno d’anticipo. Contro gli olandesi, che al San Paolo hanno vinto 1-0, in attacco giocano Politano, Mertens e Insigne. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8. In campo allo stesso orario anche Roma e Young Boys

Il Napoli gioca in Olanda contro l’AZ Alkmaar nella quinta giornata del girone F di Europa League. Alla squadra di Gattuso basta un punto per qualificarsi ai sedicesimi con un turno di anticipo. Gli olandesi, sorpresa del girone, all’andata al San Paolo vinsero 1-0. Tra gli azzurri non convocati Osimhen, Rrahmani e Hysaj. Nel tridente Politano, Mertens e Insigne. Arne Slot non può contare sull'infortunato Jeremy Helmer e su Jordy Clasie, in isolamento dopo aver contratto il coronavirus. La partita in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e anche in chiaro su TV8. In campo allo stesso orario anche Roma e Young Boys (GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE).