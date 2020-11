Maradona una settimana prima di morire aveva battuto la testa

"Maradona è caduto il mercoledì (della settimana precedente) prima della sua morte. E' caduto e ha battuto la testa, ma non l'hanno portato in ospedale per una risonanza magnetica o una Tac ...", ha detto l'avvocato, citato dai media argentini.

La caduta in casa dopo l'operazione

Morte Maradona, accuse del medico e dell'avvocato: non curato a dovere

Nello specifico, Baquè ha spiegato che Maradona ha battuto il lato destro della testa, la parte opposta a quella interessata dall'operazione, e poi ha aggiunto: "Maradona non era in grado di decidere". Madrid ha dichiarato che avrebbe potuto avere contatti con l'ex calciatore solo una volta, il venerdì prima della morte, dopodiché Maradona l'ha licenziata e, sebbene sia rimasta su richiesta dell'entourage del Pibe, non gli ha più rilevato la pressione né lo ha controllato in alcun modo. "Ha solo consegnato i farmaci, è rimasta alla porta e ha controllato che gli fossero somministrati".