L'arbitro Tom Harald Hagen fa coming out: "Sono omosessuale"

L'arbitro norvegese Tom Harald Hagen ha fatto coming out. "È giunto il momento di dire che sono gay", ha detto il 42enne in un'intervista al quotidiano locale Glamdalen, ripresa da La Repubblica . "Da ciò verranno solo cose positive. È sempre stata una parte del tutto naturale della mia vita", ha aggiunto.

L'intervista è stata pubblicata lunedì 26 ottobre, il giorno dopo la partita tra Valerenga e Kristiansund, valida per la 22esima giornata del campionato norvegese. La gara è stata al centro di forti polemiche perché un giocatore degli ospiti ha rivolto un insulto omofobo al tecnico avversario. Neanche a farlo apposta, l'arbitro del match era proprio Hagen. "È il massimo dell'ironia", ha commentato il 42enne scandinavo. "Probabilmente il calciatore l'ha detto per ripicca, ma dobbiamo liberarci di queste cose", ha sottolineato. Il calciatore si è poi scusato e sarà anche multato dal club.

Chi è Hagen

leggi anche

Sapevi che questi attori hanno fatto coming out? LE FOTO

Il norvegese Tom Harald Hagen è nato a Grue l'1 aprile 1978. Durante la sua carriera internazionale ha arbitrato in competizioni come Champions League ed Europa League. Ha diretto partite delle qualificazioni agli Europei 2012, torneo in cui ha fatto da quarto ufficiale, e Belgio-Scozia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2014. È stato l'arbitro di Milan-Bate Borisov di Champions League, giocata il 19 ottobre 2011.