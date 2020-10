Giro d’Italia, il ciclista Fernando Gaviria positivo al coronavirus

Nuovi casi di Covid-19 dopo il giro di 492 tamponi effettuati negli ultimi due giorni. Positivo il corridore della Uae Emirates e un componente dello staff della Ag2r: entrambi sono stati messi in isolamento. Gaviria era già stato contagiato lo scorso marzo ed era stato ricoverato per quattro settimane. La sua squadra: “È in buona salute e completamente asintomatico”

Positivo di nuovo il ciclista Fernando Gaviria

Fernando Gaviria, il ciclista della Uae Emirates risultato positivo e che quindi termina in anticipo il suo Giro, è asintomatico. Il corridore colombiano era già stato contagiato a marzo e si era ristabilito perfettamente. All'epoca era stato ricoverato per quattro settimane. La sua squadra ha fatto sapere che “tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo” e proseguiranno oggi la corsa. Lo staff sanitario, ha aggiunto Uae Emirates, “sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento". Dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato messo subito in isolamento: secondo la sua squadra, “è in buona salute e completamente asintomatico”.