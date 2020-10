Dinamo Kiev-Juventus 0-2: video, gol e highlights di Champions League

La doppietta di Morata regala la vittoria ai bianconeri nellla prima giornata della competizione europea. Fuori Chiellini per un problema muscolare, assente ancora Ronaldo per coronavirus

Primo tempo: fuori Chiellini

Nessuna rete nei primi 45 minuti del match. In partenza doppia occasione per i bianconeri con Chiesa (respinge Buschan) e Chiellini (che non approfitta di un'uscita a vuoto del portiere ucraino). Il capitano bianconero si fa poi male ed è costretto a uscire dal campo: per lui un problema muscolare. Si fa vedere anche Kulusevski col tacco, deviazione di Buschan in corner.