Verona-Genoa 0-0: video e highlights della partita di Serie A

Al Bentegodi meglio i padroni di casa che però non trovano l’acuto per superare un Perin in gran spolvero

Finisce 0-0 il posticipo della 4a giornata di Serie A tra Verona e Genoa. Al Bentegodi meglio i padroni di casa che però non trovano l’acuto per superare un Perin in gran spolvero. (LE ALTRE PARTITE DI SERIE A). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.



Primo tempo

vedi anche Roma-Benevento 5-2: video, gol e highlights della partita di Serie A Il primo brivido per Perin arriva al 11’ con un colpo di testa di Ceccherini che sfila a lato non di molto. Un minuto dopo è Ilic a centrare lo specchio dal limite, ma il portiere genoano è attento. La replica rossoblù è affidata a Pandev con un’azione solitaria. Sul rovesciamento di fronte è Colley a sfiorare il gol con un gran diagonale su cui Perin si supera.

Secondo tempo



vedi anche Udinese-Parma 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A Nella ripresa i padroni di casa sono subito aggressivi e con Favilli impegnano il portiere avversario imitato poco dopo dal vivacissimo Colley. Sempre per il Verona ci prova anche Faraoni di testa sul primo palo, ma la sua conclusione non va a buon fine. Lo stesso Faraoni è ancora più pericoloso all’84 sempre in acrobazia, ma Perin sembra insuperabile.