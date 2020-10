Udinese-Parma 3-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nella quarta giornata di Serie A, l'Udinese trova la prima vittoria in campionato battendo il Parma 3-2 allo scadere. Di Pussetto la rete decisiva con un destro angolato da fuori area. Sia i friulani che gli emiliani sono a quota 3 punti ( LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE A ). Gli highlights della partita sono visibili da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori.

Secondo tempo: gol-vittoria di Pussetto

La legge non scritta del calcio (gol sbagliato, gol subìto) colpisce ancora in apertura di ripresa. Hernani sbaglia da ottima posizione lambendo il palo (49'), l'Udinese ringrazia e poco dopo trova il 2-1: Kurtic perde palla al limite dell'area, Pereyra mette in mezzo e per Iacoponi c'è una sfortunata deviazione nella propria parte (53'). A rimettere in carreggiata il Parma ci pensa Karamoh, che sfrutta una disattenzione generale della difesa friulana (70'). Il match sembra avviato verso il definitivo pareggio, ma Pussetto a due minuti dal termine batte Sepe con un destro angolato da fuori area. Prima vittoria in campionato e primi punti per l'Udinese.