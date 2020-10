F1, Gp Eifel in Germania: vince Hamilton. Video highlights della gara

Il britannico (su Mercedes) ha conquistato la sua 91esima vittoria in Formula 1, eguagliando il record di Michael Schumacher. "Un onore incredibile", ha detto il pilota dopo la gara. Secondo posto per Verstappen (Red Bull) e terza piazza per Ricciardo (Renault). Settimo Leclerc (Ferrari), Bottas costretto al ritiro

Lewis Hamilton (su Mercedes) ha vinto il Gp dell'Eifel, al Nürburgring, davanti a Max Verstappen (Red Bull). Il pilota britannico ha così conquistato la sua 91esima vittoria in Formula 1, eguagliando il record di Michael Schumacher. "Un onore incredibile", ha detto dopo la gara. Terza piazza per Daniel Ricciardo (Renault). Settimo posto per la Ferrari di Charles Leclerc, Valtteri Bottas (Mercedes) costretto al ritiro (CRONACA DELLA GARA - FOTO).

Gli altri piazzamenti vedi anche F1, Gp Eifel 2020: al Nürburgring trionfa Hamilton. FOTO Lewis Hamilton ha fatto segnare anche il giro veloce e il record della pista con il tempo di 1'28"335, guadagnando così un altro punto che consolida la sua leadership nel Mondiale, che esce rafforzata dopo il ritiro di Valtteri Bottas. A punti sono andati anche Sergio Perez (quarto su Racing Point), Carlos Sainz (quinto su McLaren), Pierre Gasly (sesto su AlphaTauri), Charles Leclerc (settimo su Ferrari), Niko Hulkenberg (ottavo con la Racing Point), Romain Grosjean (nono con la Haas) e Antonio Giovinazzi (decimo su Alfa Romeo). L'italiano ha preceduto Sebastian Vettel con la Ferrari e Kimi Raikkonen con l'altra Alfa, che festeggia la partecipazione al 323esimo Gran premio di Formula 1, record assoluto.

Mick Schumacher dona a Hamilton un casco del padre leggi anche Mick Schumacher trionfa a Monza in Formula 2, 14 anni dopo il padre Mick Schumacher, figlio di Michael, ha donato a Lewis Hamilton un casco del padre per ricordare il record di vittorie eguagliato in Formula 1. Un momento emozionante per entrambi, che nonostante la mascherina e l'obbligo di ridurre al minimo i contatti fisici si sono comunque stretti la mano, in quello che è stato un virtuale passaggio di consegne tra i due fuoriclasse del volante.