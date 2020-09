Con una vittoria il campione della Mercedes eguaglierebbe il numero di trionfi (91) di Michael Schumacher. Il pilota britannico scatta davanti a tutti per la 96esima volta in carriera. Con lui in prima fila Verstappen, poi Bottas e Perez. Ancora indietro le Ferrari, con Leclerc 10° e Vettel 14°. Il Gran Premio è in diretta domenica alle 13.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)