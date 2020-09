Formula 1, qualifiche Gp di Russia: Hamilton in pole, male le Ferrari

La Mercedes di Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Russia di Formula 1. Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Mercedes di Valtteri Bottas e alla Racing Point di Sergio Perez. Malissimo le Ferrari, entrambe fuori dal Q3 e quindi dalle prime dieci posizioni, con Leclerc che partirà undicesimo e Vettel quindicesimo.

Scontro sfiorato tra Vettel e Leclerc

Per il tedesco anche un brutto incidente nel corso della seconda manche delle qualifiche, quando è andato in testa coda finendo per sbattere sul muretto e riducendo in pezzi la sua monoposto. A pochi secondi dall'impatto, la vettura di Vettel è stata schivata dall'altra Ferrari di Charles Leclerc lanciata alla ricerca del tempo migliore, col pilota monegasco che è riuscito a evitare miracolosamente lo scontro con il compagno rimasto illeso. "Sto bene", ha detto poco dopo l'incidente Vettel dal suo abitacolo.

Leclerc: "Arrabbiato, ma i punti si fanno domani"

"Sono arrabbiato, devo smaltire e calmarmi - ha invece commentato Leclerc ai microfoni di Sky Sport -. La gara è domani, dove si mettono punti. È stato un weekend difficile, non ho guidato bene". Leclerc ha proseguito: "Stavo prendendo ritmo in qualifica, mi spiace non aver visto cosa avevamo come potenziale. Gomme? Se c'è un vantaggio è buono, ma non è così netto. Avrei preferito partire ottavo senza scelta gomme, cercheremo di massimizzare il risultato con quello che abbiamo".